Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 59 долларов за баррель

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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 59 долларов за баррель. Стоимость топлива продемонстрировала такой скачок впервые с 21 февраля 2020 года. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля, из обнародованных данных торгов.

Апрельские фьючерсы на североморскую смесь по состоянию на 10:58 мск выросли в цене до 58,87 доллара за баррель. Стоимость нефти показала рост на 0,31%. Минутами ранее топливо торговалось на уровне 59,01 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,77%. Эти показатели достигли отметки в 56,12 доллара за баррель.

Аналитики говорят, что укрепление нефти связано с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на один миллион баррелей в день в феврале и марте. Однако ситуация не является идеальной, ведь у ОПЕК+ по-прежнему нет равновесия, не все участники соглашения выполняют обязательства, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в нефтяной компании Saudi Aramco ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Об этом на конференции Energy Forvard сообщил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.