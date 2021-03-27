ЦБ счёл справедливой текущую стоимость нефти

https://static.news.ru/photo/ee95deea-8f0d-11eb-8d6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть. Такую позицию регулятора озвучил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

В ходе выступления на конференции «Всероссийская неделя финансовой грамотности — 2021», отвечая на вопрос одного из инвесторов, который поинтересовался, когда вырастет цена на нефть, представитель Центробанка заявил, что цена на нефть уже высокая. Её стоимость даже выше среднесрочных прогнозов экспертов ЦБ, подчеркнул он.

Наше ощущение, что цена нефти, она вполне справедливая на сегодняшний день и мы не считаем её низкой, — цитирует Швецова РИА Новости.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта была $64,35 за баррель, или $469,7 за тонну. Стоимость нефти марки Brent на закрытии торгов 26 марта составляла примерно $64 за баррель, а WTI — около $61 за баррель.

Банк России в феврале 2021 года повысил прогноз по цене на нефть Urals на 2021-й и 2022 год с $45 до $50 за баррель.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что волатильность рубля сейчас наблюдается выше обычного, однако высказал уверенность в том, что российскую валюту лихорадит, неправильно.