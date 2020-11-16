Стоимость нефти Brent выросла до $44,16

https://static.news.ru/photo/63f86ca8-280b-11eb-b480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 3,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $44,16 за баррель.

Согласно данным торговой площадки, стоимость нефти WTI увеличивается на 3,42% — до $41,78 за баррель.

Утром 16 ноября цены на нефть пошли вверх после роста на прошлой неделе. Нынешний рост стал продолжением подъёма котировок на прошлой неделе, когда они росли более чем на 8%. Среди причин аналитики называют надежды трейдеров на то, что США не будут вводить жёсткие карантинные меры.

Ранее NEWS.ru писал, что морской экспорт российской нефти может достичь минимума за 17 лет. Причиной снижения эксперты называют сделку ОПЕК+ и рост танкерных перевозок в 2019 году из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба».

Экспорт нефти Urals из морских портов России по итогам текущего года может снизиться на 17,11 млн тонн и достичь 113,75 млн тонн. Этот показатель является самым низким с 2003 года, когда объёмы экспортных поставок составляли 65,45 млн тонн.