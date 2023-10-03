Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже $90 за баррель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть снижались на 0,7%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже $90, следует из данных торгов. К 04:57 мск снижение цены декабрьских фьючерсов на Brent составляло 0,77%, баррель предлагался по $89,73.

При этом ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,9%, до $87,91.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на конференции ADIPEC заявил, что спрос на нефть в мире в этом и будущем году останется устойчивым и ожидается на уровне около 2,3 млн баррелей в сутки. По его словам, основной прирост спроса придется на страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Азию и Ближний Восток. Аль-Гайс призвал продолжать инвестировать в нефтегазовый сектор, назвав этот вопрос ключевым.

Ранее нефтяной стратег Джулиан Ли заявил, что потолок цен, введенный странами Запада в отношении российской нефти, необходимо отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы России от экспорта углеводородов. С тех пор как мировые цены на нефть выросли за последние месяцы, также повысилась и ценность российской нефти. Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, отметил он. Ли считает, что потолок цен на российскую нефть также спровоцировал рост проведения рискованных операций.