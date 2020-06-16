Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

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Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent прибавила 3,14% и достигла отметки в $41,02 за баррель. Такой показатель фиксируется впервые с 11 июня.

Согласно данным торгов, июльский фьючерс на нефть WTI увеличился на 3,2% — до $38,31 за баррель.

Влияние на ситуацию с ценами оказало сообщение о том, что правительство США может поддержать экономику за счёт очередного крупного вливания. По информации Bloomberg, Белый дом намерен предоставить на инвестиции в инфраструктуру $1 трлн. Предполагается, что эти деньги уйдут на внедрение сетей 5G, ремонт мостов и дорог.

По словам старшего аналитика «Фридом Финанс» Алена Сабитова, инвесторы на мировых рынках положительно отнеслись к планам американских властей несмотря на то, что новый транш ещё не одобрен законодателями. Кроме того, цены поддержало заявление ФРС США о старте покупок корпоративных облигаций. До этого выкупались только бумаги торгуемых индексных фондов (ETF).

Нефтяные котировки продолжили расти даже после публикации прогноза Международного энергетического агентства по глобальному спросу на сырьё.

Эксперты организации считают, что в 2020 году спрос на нефть рухнет 8,1 млн баррель в сутки. Месяц назад прогнозировалось падение на 8,6 млн баррелей в сутки. В будущем году ожидается восстановление на 5,7 млн баррелей в сутки. Однако, подчёркивают сотрудники «БКС Брокер», если данный прогноз сбудется, то спрос на топливо снизится по сравнению с 2019 году, передаёт РБК.

Также рост стоимости нефти обеспечила уверенность министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлема Аль-Мазруи в том, что страны ОПЕК+, которые пренебрегли полным выполнением договорённостей о сокращении добычи, смогут осуществить обязательства в необходимом объёме. Помимо этого, он считает, что если вторая волна коронавируса не произойдёт, то спрос будет восстанавливаться согласно принятым ограничениям.

Как писал NEWS.ru, ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что цена нефти ниже $40 за баррель является нормальной для текущего состояния рынка. По его словам, он не может назвать показатели последних дней падением, наоборот, можно говорить «о коррекции и объективной нормализации».

6 марта во время заседании ОПЕК+ странам — участницам соглашения не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Также они не смогли согласовать и продление сделки на действующих условиях. В связи с этим 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия и Казахстан выступили против этого шага. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах РФ, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, и сообщила о готовности при необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая. В декабре будущего года его параметры могут пересмотреть.