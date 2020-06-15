Стоимость нефти Brent снизилась до $39,7 за баррель

https://static.news.ru/photo/ea2391d6-af9d-11ea-b6e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Цены на нефть марки Brent демонстрируют слабое снижение в связи с опасениями, что рост заражений коронавирусом во всём мире затормозит увеличение спроса на топливо.

Согласно данным торгов, стоимость августовских фьючерсов нефтяной смеси Brent опускалась на 0,08% и достигала отметки в $39,7 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также теряли 0,08% — до $37,1 за баррель.

К 15 июня количество заражённых COVID-19 во всём мире возросло до восьми миллионов. Число подтверждённых случаев резко подскочило в Латинской Америке, а в США и Китае фиксируются новые вспышки.

При этом надежды на то, что сокращения добычи могут продлить, сдерживают падение котировок. Так, цены поддержало заявление министра энергетики ОАЭ Сухеля аль-Мазруи о том, что все страны ОПЕК+ выполнят взятые на себя обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках достигнутых ранее договорённостей. Он также подчеркнул, что наблюдаются признаки повышения спроса на нефть, так как всё больше государств ослабляют карантин.

Возобновившийся оптимизм в отношении того, что сокращения добычи ОПЕК+ могут остаться в силе, если мы увидим, что усиление опасений по поводу второй волны (заражений. — NEWS.ru) приведёт цены на нефть к свободному падению, — цитирует РИА Новости старшего аналитика рынка OANDA Эдварда Мойя.

Как писал NEWS.ru, ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что цена нефти ниже $40 за баррель является нормальной для текущего состояния рынка. По его словам, он не может назвать показатели последних дней падением, наоборот, можно говорить «о коррекции и объективной нормализации».

6 марта во время заседании ОПЕК+ странам — участницам соглашения не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Также они не смогли согласовать и продление сделки на действующих условиях. В связи с этим 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия и Казахстан выступили против этого шага. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах РФ, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, и сообщила о готовности при необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая. В декабре будущего года его параметры могут пересмотреть.