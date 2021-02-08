Стоимость нефти Brent превысила $61 впервые с января 2020 года

https://static.news.ru/photo/3cdb3e68-6a80-11eb-9d9c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $61. Последний раз она превышала данный показатель в январе 2020 года.

К 05:16 мск 9 февраля стоимость нефти Brent с поставкой в апреле 2021 года выросла на 0,51% и достигла $61,1 за баррель, о чём свидетельствуют данные биржи.

Нефть марки WTI с поставкой в марте 2021 года также росла в цене. В 05.19 мск она увеличилась на 0,64%, составив $58,34 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитик в вопросах экономики Дмитрий Адамидов допустил долгосрочное подорожание нефти в том случае, если не вмешается политика или другие факторы. В комментарии для NEWS.ru Адамидов заявил, что сейчас нефть не дорожает, а восстанавливается до так называемого уровня долгосрочного равновесия — $65–70 за баррель.