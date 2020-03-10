https://static.news.ru/photo/7f625472-62c7-11ea-a99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Нефтяной фьючерс на углеводород марки Brent с поставкой в мае 2020-го прибавил 10,8%. Сырьё торгуется на уровне $38,08 за баррель на Лондонской бирже ICE.

Brent 10 марта отыграла уже свыше $3,5 по сравнению с предыдущей сессией. Нефть WTI поднялась на 10,6% — до $34,44 за баррель.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства-члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта прибавила 4 рубля — до 72 рублей 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку, до 82,72 рубля.

Акции «Роснефти» в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. «Лукойл» теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.

Банк России 10 марта начал упреждающую продажу иностранных денежных средств на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал нефтяных котировок был ожидаем и спровоцирован, прежде всего, новостями по ценам и добыче нефти саудовской госкомпании Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.