Стоимость нефти Brent может упасть на 10% из-за новых рисков COVID-19

https://static.news.ru/photo/1fd5a28e-455c-11eb-b21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Цена нефти марки Brent снижается на фоне новостей о новом заразном штамме коронавируса, который может стать причиной нового локдауна. Это может привести к приостановке набранного роста котировок и даже откатить их назад к отметке $45 за баррель в ближайшем будущем.

Оптимизм в отношении вакцин и денежных стимулов, способствовавший падению курса доллара, был ключевым фактором для безудержных спекуляций на рынках, включая нефтяной. И хотя в 2021 году цены на нефть продолжат расти, краткосрочная перспектива для нефти ухудшилась, — цитирует ТАСС главу отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансена.

Он добавил, что, достигнув $52 за баррель, нефть, по всей видимости, достигла максимума, так как основные факторы для роста стоимости, такие как стабильно растущий спрос, отсутствуют.

Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдёт поддержку, — заявил аналитик.

Хансен добавил, что рынок могут поддержать новости о начале массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, эксперты прогнозируют частичное восстановление глобального рынка нефти в 2021 году. При этом прогнозируемая величина прироста не сможет перекрыть падения 2020 года, и объёмы к концу года не достигнут докризисных показателей.