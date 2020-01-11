Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco выпустила 450 миллионов акций дополнительно.
Причиной такого шага в компании назвали высокий спрос инвесторов. Стоимость одной акции — $8,53. Итоговый размер Initial Public Offering вырос, таким образом, на $3,8 млрд,
Как писал NEWS.ru ранее, Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизит стоимость нефти сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале. Для стран средиземноморского бассейна снижение окажется ещё значительнее — на $2,9.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен