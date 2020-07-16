Стоимость газа для россиян вырастет с 1 августа

https://static.news.ru/photo/9a60ad9a-c78b-11ea-a79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России повысят цену на газ для всего населения. Как говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, это произойдёт 1 августа.

Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу, — отмечается в тексте документа.

Решение о повышении тарифов утверждено 16 июля. Проект приказа находится на регистрации в Минюсте. Ожидается, что документ вступит в силу через 10 дней с момента регистрации.

В начале апреля ФАС разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. В ведомстве это объясняли тем, что в рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС обязана ежегодно в утверждённые сроки индексировать предельные цены. Антимонопольная служба уточняла, что при установлении тарифов принимаются в расчёт данные прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утверждённого правительством РФ.

Однако позже ФАС предложила временно заморозить индексацию в связи с эпидемией коронавируса, поэтому с 1 июля индексации цен было.

В 2018 году цены на газ индексировались на 3,4%, а в прошлом — только на 1,4%. В этом повышении учли рост НДС с января 2019 года с 18% до 20%. Также в 2018 году цены повысили с опозданием — не с 1 июля, а с 21 августа, писал NEWS.ru.