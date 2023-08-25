Стоимость доставки леса из Северо-Запада России в Китай упала в два раза

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Стоимость доставки пиломатериалов из регионов Северо-Запада России в Китай снизилась со $120 до $20 за кубометр, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы холдинга Segezha Group Михаила Шамолина. По его словам, поставлять леса с Северо-Запада дешевле, чем из Сибири. Это создает необходимость в диверсификации способов отгрузки пиломатериалов.

Причиной резкого снижения стоимости доставки пиломатериалов стал переизбыток контейнеров. Эксперты рынка отмечают, что импорт из Китая в Россию вырос, а экспорт в КНР снизился, что привело к сильному падению ставок на транспортировку в контейнерах. В Сибири же наблюдается их дефицит, в связи с чем цены на доставку леса увеличились.

Действительно есть нехватка контейнерного оборудования. Это связано с ограничениями на железной дороге на досыл порожних контейнеров на небольшие расстояния с крупных узловых станций Сибири на небольшие станции в этом же регионе, — объяснили в транспортной компании FESCO.

В настоящее время специалисты активно занимаются решением проблемы, связанной с дефицитом контейнеров. По данным источников РБК, компании ведут переговоры с РЖД с целью увеличить подсыл поездов во внутрироссийском сообщении. Сам Шамолин считает, что для развития логистики необходимо диверсифицировать способы отгрузки, используя морское сообщение.

Как сообщалось ранее, с момента объявления специальной военной операции на Украине бизнес лесной продукции в России претерпел изменения. По словам владельца иркутской компании по изготовлению пиломатериалов Григория Воронцова, прибыль его фирмы снизилась в четыре раза. Логистика продукции же подорожала.