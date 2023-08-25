Стоимость доллара на Мосбирже поднялась до 95 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе дневных торгов на Московской бирже доллар достиг отметки в 95 рублей. При этом объемы торгов превысили 800 млн рублей.

Судя по графику, за последние несколько дней котировки уже пытались достичь уровня в 95 рублей за доллар, однако «откатывались» назад. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов уверен, что на следующей неделе также не стоит ждать резкого роста. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что курс составит 94-96 рублей.

На будущей неделе ожидаем сохранение курса рубля к доллару в коридоре 94-96, к евро — в коридоре 101-104. Внутренний валютный рынок остается неглубоким, то есть долларов и евро в стране недостаточно. Это обуславливает повышенную волатильность рубля, — сказал Трифонов.

Ранее уже сообщалось, что ЦБ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%, что было выше ожиданий аналитиков. По замыслу регулятора это должно укрепить национальную валюту.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, как и другие экономисты, также не исключила нового роста ключевой ставки до конца года при нарастании инфляционных рисков. Правда, многие эксперты считают, что рубль уже не так сильно зависит от ключевой ставки, как раньше. Косвенным доказательством этого служит то, что национальная валюта почти никак не отреагировала на решение регулятора.