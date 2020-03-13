Цены в российских ресторанах могут увеличиться после ослабления рубля по отношению к доллару и евро, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
По его словам, пандемия окажет на ресторанный бизнес негативное влияние. Сейчас рестораторы пытаются удержать цены на прежнем уровне, хотя закупки обходятся им гораздо дороже.
Но в итоге, конечно, тоже придётся поднимать цены, — заключил он.
Эксперт добавил, что после увеличения стоимости среднего чека ожидается снижение количества посетителей,
Как писал NEWS.ru, ранее председатель координационного совета ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев сообщил, что ряд товаров подорожает в российских аптеках в связи с изменением курса рубля и обвала цен на нефть. По его словам, прежде всего изменятся цены на медицинскую технику, поставляемую из-за рубежа.
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