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Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%. С начала недели котировки подешевели на 20% в связи с опасениями за баланс спроса и предложения на рынке после срыва сделки ОПЕК+.

Согласно данным торгов, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась до 4,79%, достигая $34,81 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI прибавляли 4,95% — до $33,06 за баррель. Как писал...