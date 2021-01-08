Стоимость биткоина упала более чем на 5%

https://static.news.ru/photo/ff4208de-5341-11eb-b6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время торгов биткоин снижался на 5,35% и достигал отметки в $38 908. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk на 15:09 мск.

Замедление спада произошло к 15:11 мск, и стоимость биткоина находилась на уровне $39 241 за штуку (-4,11%).

Биткоин — название криптовалюты и одноимённой децентрализованной системы на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

При этом 7 января стоимость этой криптовалюты вновь обновила исторический максимум и перевалила за $40 тысяч. Биткоин в ходе торговой сессии в этот день рос на 8,5% и в пике достигал $40 тыс.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды.

Основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис прогнозирует стоимость биткоина в $50 тысяч, при этом рост будет сопровождаться падениями до $12–15 тысяч, писал NEWS.ru.