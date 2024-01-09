Стоимость биткойна превысила $47 тысяч впервые с 30 марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торговой сессии 8 января стоимость биткойна поднялась выше $47 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Это произошло впервые с 30 марта 2022 года.

По информации на 22:59 мск, стоимость биткойна выросла на 6,33% и составила $47 054. К 23:08 мск рост слегка замедлился, показав результат в $47 035.

Ранее сообщалось, что 2 января стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $45 тысяч впервые с 5 апреля 2022 года. При этом экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что криптовалютам в будущем грозит обнуление. Эксперт подчеркнул, что не понимает, как можно покупать биткойны, ведь они представляют собой активы, за которыми не стоит денежный поток, и, стало быть, являются просто «игрушкой для спекулянтов». По его мнению, большинство людей до сих пор не понимают, что представляет из себя криптовалюта.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев допустил, что в 2024 году курс биткойна может вырасти в три раза. По словам омбудсмена, это может быть связано с двукратным техническим снижением оплаты работы майнеров. Он не исключил вероятности, что повышение произойдет к лету 2024 года, самое позднее — в августе.