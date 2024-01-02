Стоимость биткойна превысила $45 тысяч впервые с 5 апреля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года, сообщает Coindesk. Так, по данным на 04:05 по московскому времени, стоимость биткойна выросла на 6,33%, до $45 173.

К 04:09 биткойн продолжил рост. Позднее он находился уже на уровне $45 374 (+6,93%).

Ранее экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что криптовалютам в будущем грозит обнуление. Эксперт подчеркнул, что не понимает, как можно покупать биткойны, ведь они представляют собой активы, за которыми не стоит денежный поток, и, стало быть, являются просто «игрушкой для спекулянтов». По его мнению, большинство людей до сих пор не понимают, что представляет из себя криптовалюта.

Однако исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников с ним не согласен. Еще в 2022 году эксперт предполагал, что курс биткоина может рекордно вырасти в 2024 году и составить $100 тысяч. Позднее его поддержал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев. По словам омбудсмена, в этом году курс биткоина может вырасти в три раза, что связано с двукратным техническим снижением оплаты работы майнеров.