Биткоин обновил исторический максимум третий раз за сутки

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Биткоин в ходе торговой сессии на крупнейшей бирже цифровых валют Binance подорожал на 9,8%, до $32 054.

Таким образом, он в третий раз за сутки обновил исторический максимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk на 19:13 мск.

Днём 2 января криптовалюта впервые преодолела отметку в $30 тысяч, подорожав более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени его стоимость достигала $30 145.

Уже в 16:43 мск цена биткоина вновь превысила исторический максимум, превысив отметку в $31 тысячу. Криптовалюта подорожала на 6,02%, до $31 284.

Впрочем, эксперты полагают, что рост курса биткоина может быть спровоцирован новогодними праздниками. В связи с этим они считают, что цифровая валюта ненадолго задержится за пределом психологической отметки в $30 тысяч. Другими причинами роста, считают аналитики, могут быть новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты обновлял рекорды.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций, писал NEWS.ru.