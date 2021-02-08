Стоимость биткоина второй раз за сутки побила исторический рекорд

https://static.news.ru/photo/4f55c5e0-6aa8-11eb-b410-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина достигла $48 тысяч за единицу. Показатель является рекордным за всю историю криптовалюты. Это уже второй за сутки максимальный результат. В ночь на 9 февраля ценник «потяжелел» на $1 тысячу — пробив отметку в $46 тысяч.

Резкий рост криптовалюты начался 8 февраля, после того как стало известно, что компания Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд. За сутки криптовалюта прибавила в цене 13%. На долю биткоина сейчас приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют. Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Примечательно, что другая криптовалюта — Ethereum — достигла своего исторического ценового максимума в $1428 и уже опережает биткоин по темпам роста.

Накануне генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что цена на биткоин будет много раз колебаться в будущем, но в результате она вырастет. Эксперты считают, что в 2021 году стоимость биткоина продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне $38–100 тысяч.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций, писал NEWS.ru.