Стоимость биткоина впервые превысила отметку в $25 тысяч

https://static.news.ru/photo/c0202cd0-473e-11eb-a90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость в четвёртый раз в течение декабря обновила свой исторический максимум. Криптовалюта подорожала на 6,1%. Её цена выросла до $25,005 тысячи. Об этом свидетельствуют данные крупной биржи CoinDesk.

1 декабря биткоин находился на отметке в $19 915. 16-го числа цена биткоина на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance увеличивается на 4,3% и превышает отметку в $20 042. Так криптовалюта обновила исторический максимум, который был зафиксирован в 2017 году.

Затем подобные скачки за месяц произошли ещё несколько раз. И вот в субботу, 26 декабря, максимум биткоина снова обновлён. На момент 06:37 мск валюта торговалась на отметке в $25,005 тысячи. На 06:44 мск биткоин стоил $24,937 тысячи.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

Ранее сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты биткоин, что нарушает российское законодательство.

Как писал NEWS.ru, российский кабмин одобрил проект закона, который регулирует введение налога на криптовалюты.