Стоимость биткоина впервые превысила отметку в $21 тысячу

https://static.news.ru/photo/2d6566fa-3ff3-11eb-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена биткоина на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance впервые в истории поднялась выше отметки в $21 тысячу.

По состоянию на 00:49 мск 17 декабря биткоин подорожал на 8,31%, до $21 105. На долю самой востребованной из всех криптовалют приходится почти две трети всего глобального рынка.

В конце сентября 2020 года сайт криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения биткоинов, что нарушает российское законодательство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вечером 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум, зафиксированный в декабре 2017 года. К 17:17 мск среды курс биткоина продолжал увеличиваться и достигал отметки $20 695 (+6,44%). Ещё 1 декабря 2020 года биткоин находился на отметке в $19 915.