https://static.news.ru/photo/a1d2a5c4-646c-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин подешевел на более чем 20% и достиг отметки в $6139. Такое падение фиксируется впервые с мая 2019 года.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин уменьшается на 17,94%, и составляет $6418.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, снижение цены криптовалюты происходит из-за ликвидации позиций инвесторами.

Явно принудительные ликвидации позиций на биржах. ... Резкие движения в курсах криптовалют совпали с движениями на рынке акций — глобальные все индексы очень сильно падают, и криптовалюты оказались не исключением, — отметил он.

Эксперт напомнил, что в настоящее время на рынке присутствуют институциональные инвесторы, которые считают криптовалюту рисковым активом и выходят из неё, когда они падают, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков сравнил текущую экономическую ситуацию в России с положением дел в 2014-2016 годах. В частности, сходство наблюдается в колебаниях валютных курсов.