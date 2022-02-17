Стоимость биткоина упала на семь процентов

Вечером в четверг, 17 февраля, цена биткоина снизилась на 7% за сутки. Она достигла уровня $41,1 тысячи. Данные торгов передаёт РИА Новости.

Падение до этого уровня было зафиксировано в 22:42 по московскому времени 17 февраля на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance.

В свою очередь, портал CoinMarketCap, который рассчитывает цену на основаии данных бболее чем 20 бирж, сообщил о снижении цены биткоина на 7,1% за сутки — до $41,13 тысячи.

Снижение наблюдается второй день подряд. При этом в начале месяца криптовалюта дорожала на 6,7%. Самый заметный суточный прирост наблбдался 4 февраля — тогда биткоин подорожал на 11,5%. С начала 2022 года суммарно криптовалюта потеряла 11%.

По итогам 2022 года биткоин увеличился в цене а 1,6 раза, вырос с $28,9 тысячи до $46,2 тысячи. В ноябре минувшего года биткоин достиг исторического рекорда стоимости — $69 тысяч.

Ранее в ЦБ высказались против продажи криптовалюты людям без опыта инвестиций. По словам первого зампреда банка Владимира Чистюхина, криптовалюта не должна быть доступна неквалифицированным инвесторам. Он добавил, что интеграция механизма её приобретения в отечественную финансовую систему имеет серьёзные риски