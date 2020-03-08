https://static.news.ru/photo/39bc9776-61d1-11ea-8124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена биткоина снижается более чем на 11% впервые вслед за котировками мировых рынков.

Согласно данным CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость по десяткам бирж, самая популярная криптовалюта потеряла 9,69% и достигла отметки $7901.

Цена Ethereum снизилась на 13,62%, до $199,41, Ripple — на 12,17%, до $0,20, Bitcoin Cash — на 17,15%, до $265,73.

По словам технического аналитика ресурса Brave New Coin Джоша Олшевича, снижение стоимости биткоина будет продолжаться, пока «не прекратится паника на мировых рынках», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель. Обвал цен происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.