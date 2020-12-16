Стоимость биткоина обновила исторический максимум

https://static.news.ru/photo/b4bf92f0-3fae-11eb-8851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена биткоина на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance увеличивается на 4,3% и превышает отметку в $20 042. Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, зафиксированный в декабре 2017 года.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин прибавлял 4,75%, достигая $20 175. На бирже Binance рост составлял 5,24% — до $20 327. К 17:17 мск курс популярнейшей криптовалюты продолжает увеличиваться и достигает отметки $20,695 (+6,44%).

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

1 декабря биткоин находился на отметке в $19 915.

Ранее сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты биткоин, что нарушает российское законодательство.

Как писал NEWS.ru, российский кабмин одобрил проект закона, который регулирует введение налога на криптовалюты. Как пояснил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, закон необходим, чтобы такие цифровые финансовые активы можно было признать имуществом, а их владельцы могли рассчитывать на юридическую защиту от мошенников.