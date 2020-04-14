Стоимость бензина на российских заправках стала снижаться

https://static.news.ru/photo/ca5a3646-7e85-11ea-988c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничные цены на бензин в России стали снижаться. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Больше всего бензин подешевел в Хакасии — на 55 копеек. В Алтайском крае и республике Алтай цены на Аи-92 и Аи-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае цены упали на 13-25 копеек, в Кемеровской области — на 12-20 копеек, в Тыве — на 12-15 копеек.

Самые высокие розничные цены на бензин были в Якутии, там литр Аи-92 подешевел на 32 копейки и стал стоить 57,99 рубля, Аи-95 — на 42 копейки, до 59,09 рубля.

Также стоимость бензина снизилась в Дагестане — на 34 копейки, в Ивановской области — на 5-13 копеек, в Тверской области — на 11-13 копеек, в Краснодарском крае — на 10-13 копеек, в Татарстане — на 6-18 копеек.

В среднем литр Аи-92 в России стоит 43,04 рубля, а Аи-95 — 46,1 рубля. Летнее дизтопливо — 49,96 рубля за литр, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что продажи бензина на российских заправках существенно снизились в первые недели введения режима самоизоляции. По словам министра энергетики Александра Новака, пролив нефтепродуктов на заправках сократился на 30% за период карантина.

Ранее министерство энергетики предложило запретить импорт нефтепродуктов, чтобы в страну не поступал дешёвый иностранный бензин.