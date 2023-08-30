Стоимость бензина Аи-95 обновила исторический рекорд Стоимость бензина Аи-95 выросла до рекордных 73,6 тысячи за тонну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли до 73 697 рублей за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Данный показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений. При этом подчеркивается, что стоимость бензина продолжает расти и в скором времени может установить новый исторический рекорд.

Отмечается, что за последние сутки стоимость марки бензина АИ-95 выросла на 0,47%. Цены на бензин марки Аи-92 также выросли на 0,22%. Сейчас одна тонна данного топлива продается за 63 572 рубля. Летнее дизельное топливо же подорожало до 67 167 рублей за тонну, разница с предыдущими показателями составила 2,21%.

В то же время цены на мазут сократились примерно на 2,2% и составили 33 858 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,17% и отпускается за 68 798 рублей за тонну. Сжиженный углеводородный газ же подорожал на 0,08 процентов. Сейчас одну тонну этого ресурса можно приобрести за 29 136 рублей.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина ранее заявила, что нехватка бензина в некоторых регионах России связана с долгой логистикой и дисбалансом оптовых и розничных цен. Из-за данного явления некоторые автозаправочные станции, работавшие в Краснодарском крае, пришлось закрыть.