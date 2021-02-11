Стоимость барреля нефти теряет 0,5% после роста накануне

https://static.news.ru/photo/a28c0754-6c4e-11eb-8e18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баррель нефти потерял в цене около 0,5% после очередного роста накануне во время торгов. Поддержку котировкам на рынке оказало падение запасов сырья в Соединённых Штатах Америки, а также повышение прогноза по средней стоимости чёрного золота в 2021–2022 годах агентством EIA. Тем не менее нынешние показатели существенно превысили и годовой, и квартальный прогнозы, что сдерживает фьючерсы от дальнейшего движения вверх.

К 08:10 мск 11 февраля 2021 года апрельские фьючерсы на смесь марки Brent упали на 0,47% — до отметки $61,17 за баррель, мартовские котировки на марку WTI торговались в минусе на 0,46% на уровне $58,41, передаёт портал Oilcapital.

Дополнительным позитивным фактором стало повышение EIA прогноза по ценам на углеводороды на 2021–2022 годы. В февральском отчёте агентство предсказывает в 2021-м средний показатель для Brent — $53,2 за «бочку», а в 2022-м — $55,19, что на $0,50 и $1,75 выше прогнозов, представленных в январе. Накануне смесь марки Brent «пробила» отметку в $60,0, но стохастические линии находились в зоне сильной перекупленности, что создаст предпосылки для коррекционного движения по инструменту в краткосрочной перспективе.

Впрочем, развить успех дальше, скорее всего, не получится, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Котировки уже достигли своей вершины и будут пытаться на ней закрепиться. Котировки растут на ожиданиях возвращения спроса на нефть до уровней, близких к тому, что было до пандемии, полагают западные аналитики. По их мнению, признаки такого восстановления наблюдаются по всему миру.

К примеру, импорт нефти Китаем на прошлой неделе достиг максимума за полгода. В Индии потребление возвращается к уровню до пандемии за счёт увеличения использования автотранспорта, а США в январе стали самым крупным покупателем собственной нефти, сообщает S&P Global Platts. Основная причина активного роста цен на нефть — смягчение карантинных ограничений, способствующее росту экономической активности и спроса, отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» будет иметь геостратегические последствия для Европы. Глава МИД ФРГ в ходе выступления в бундестаге отметил, что мнение о ненужности газопровода имеет право на существование. По словам Мааса, он готов вести дискуссию об альтернативных проектах импорта энергоносителей. Министр при этом подчеркнул, что отказ от реализации проекта скажется на возможностях Европы по влиянию на Россию. Противники «Северного потока — 2» должны это осознавать.