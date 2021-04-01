Стоимость барреля нефти Brent достигла $64,98

https://static.news.ru/photo/065dc664-9319-11eb-9a2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фьючерс на нефть марки Brent c поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE составил $64,98 за баррель (+3,6% к отметке закрытия предыдущей сессии).

Это произошло после решения ОПЕК+ нарастить добычу с мая 2021 года. Сорт нефти WTI подорожал на 4,1% и составил $61,59 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Как писал NEWS.ru, на заседании ОПЕК+ было принято решение за три месяца увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки, начиная с мая. Изначально большинство участников организации хотели продлить действующие ограничения, но в итоге победил вариант, который продвигала Саудовская Аравия. Москва поддерживает увеличение добычи нефти, но насколько объём добычи у России и Казахстана будет увеличен, пока непонятно. С февраля по апрель Москва и Нурсултан наращивали добычу нефти, пока остальные страны её сдерживали.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+. Представитель Кремля добавил, что Россию в организации представляет вице-премьер Александр Новак.