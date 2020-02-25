https://static.news.ru/photo/f8e915c8-57ce-11ea-a83a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Москвы старше 50 лет, принимающим участие в программе профессионального обучения и дополнительного образования, увеличили стипендию до 12 130 рублей. Соответствующее решение принял президиум столичного правительства.

На пособие имеют право неработающие и не получающие пенсию участники программы, передаёт официальный сайт главы мегаполиса.

Проект по профессиональному обучению и повышения квалификации москвичей предпенсионного возраста стартовал весной 2019-го. Его цель — улучшить конкурентоспособность и повысить востребованность граждан старшего возраста, продлить их трудовую активность.

В 2019 году обучение по программе прошли свыше 3,8 тысячи человек. В проекте приняли участие 75 организаций, — говорится в сообщении.

Вопрос о том, как прожить на минимальный размер оплаты труда (12 130 рублей в месяц), является скорее риторическим. Так в разговоре с журналистами в четверг, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в случае если пенсия ниже прожиточного минимума, то её, безусловно, стоит повышать. А ответить на вопрос, как на МРОТ прожить, Песков не смог. Представитель Кремля подчеркнул, что это не входит в его функции.

Как ранее писал NEWS.ru, после диалога президента РФ Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга о низких доходах россиян не стоит делать обобщающих выводов. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.