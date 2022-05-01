Кабмин снизил ставку по льготной ипотеке до 9%

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Правительство РФ снизило процентную ставку по льготной ипотеке в России с 12% до 9% годовых, об этом сообщила пресс-служба кабмина. Отмечается, что таким образом максимальная сумма ипотеки по льготной программе в Москве составит 12 млн рублей, в остальных регионах страны — 6 млн рублей.

Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12% до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года. Решение принято по поручению президента, — указано в сообщении.

27 апреля стало известно, что ВТБ первым из банков начал приём заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки под 9% годовых. Выдавать кредиты банк начнёт после вступления в силу соответствующего постановления правительства. Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% и рекомендовал продлить действие этой программы до конца текущего года. По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением», но сейчас экономика России стабилизируется, замедляется инфляция, а цены возвращаются к прежним показателям.