Стартовала программа оплаты расходов перехода с бензина на газ

https://static.news.ru/photo/9024f4ca-ca34-11ea-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водители с 20 июля имеют право претендовать на льготы за переход с бензина на газ. В России стартовала обновлённая программа компенсаций затрат такого перехода.

Больше половины стоимости оборудования — 60% — будет компенсировать государство, ещё 30% — Газпром в рамках маркетинговой программы «дочки» «Газпром газомоторное топливо», сообщает ТАСС.

Владельцам авто останется доплатить только 10% от стоимости оборудования. Переход на газ позволит снизить траты автовладельца на топливо примерно на 65%, но это в случае, если он переходит на компримированный природный газ, а не сжиженный или природный газ.

Благодаря использованию КПГ россияне смогут экономить с каждого автомобиля до 200 тыс. рублей в год. Региональные власти должны были до 20 июля обеспечить доступ к этой мере поддержки. На установку и регистрацию газобаллонного оборудования должно уйти не более пяти рабочих дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автовладельцам могут субсидировать до 95% расходов на установку газобалонного оборудования (ГБО), сообщили NEWS.ru в Министерстве энергетики РФ. Это возможно, если воспользоваться сразу двумя программами — государственной и корпоративной.