Стартовала программа оплаты расходов перехода с бензина на газ

Водители с 20 июля имеют право претендовать на льготы за переход с бензина на газ. В России стартовала обновлённая программа компенсаций затрат такого перехода.
Больше половины стоимости оборудования — 60% — будет компенсировать государство, ещё 30% — Газпром в рамках маркетинговой программы «дочки» «Газпром газомоторное топливо»,
Владельцам авто останется доплатить только 10% от стоимости оборудования. Переход на газ позволит снизить траты автовладельца на топливо примерно на 65%, но это в случае, если он переходит на компримированный природный газ, а не сжиженный или природный газ.
Благодаря использованию КПГ россияне смогут экономить с каждого автомобиля до 200 тыс. рублей в год. Региональные власти должны были до 20 июля обеспечить доступ к этой мере поддержки. На установку и регистрацию газобаллонного оборудования должно уйти не более пяти рабочих дней.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автовладельцам могут субсидировать до 95% расходов на установку газобалонного оборудования (ГБО), сообщили NEWS.ru в Министерстве энергетики РФ. Это возможно, если воспользоваться сразу двумя программами — государственной и корпоративной.
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