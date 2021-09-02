«Стареющая» ипотека: почему в России растёт доля зрелых заёмщиков

В России молодые люди стали реже брать ипотечные кредиты. Банки не спешат выдавать ссуды заёмщикам без кредитной истории. Но это лишь одна из причин «старения» ипотеки. Молодые пары предпочитают обустраивать семейное гнёздышко в съёмном жилье, одинокие не хотят привязываться к конкретному месту. Кого-то пугает долгосрочный кредит в условиях падения доходов и хромающей экономики. NEWS.ru разбирался, так ли нужна сегодня ипотека молодым.

Lidia Veles/NEWS.ru

Ипотека «вызревает»

Покупка квартиры — удовольствие не из дешёвых, и позволить его может не каждый. Чтобы обзавестись собственными квадратными метрами, многие семьи сегодня вынуждены привлекать заёмные средства. Но, оказывается, далеко не всем из них доступна такая возможность.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за последние пять лет доля молодых людей среди ипотечных заёмщиков (тех, кому ещё не исполнилось 30 лет) сократилась. Как сообщили NEWS.ru в НБКИ, в июле 2021 года она составила 20,8%, тогда как в 2015 году достигала 30,8%. Сокращение произошло в пользу представителей 30—40-летних (44,3%) и 40—50-летних россиян (24,7%).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, банки снижают аппетиты к риску, не желая направо и налево раздавать кредиты новичкам — тем, у кого нет ни одной кредитной истории. Неопытные заёмщики отсеиваются даже при рассмотрении заявки на выдачу простого потребкредита, не говоря уже об ипотеке.

По словам доцента кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, кредитные организации всегда осторожно и взвешенно подходят к выдаче любых кредитов, в том числе и ипотеки. При этом они смотрят не на возраст, а на большой первоначальный взнос, стаж работы, доход, поручителей (или страховку), кредитную историю. Такой жизненный багаж появляется у человека не сразу, а примерно к 30 годам, говорит эксперт. Поэтому именно эта категория граждан (кому за 30) чувствует в себе больше сил и возможностей для погашения ипотеки, чаще обращается за ней в банк и чаще получает одобрение.

Стандартная возрастная «вилка», при которой ипотека проще всего в получении, — это от 25 до 40–45 лет. Учитывая, что в основном кредит на жильё закрывается примерно в два раза быстрее срока, 40–45 лет — это как раз те рамки, когда заёмщик ещё трудоспособен, а где-то и на пике своей карьеры и эффективности, что делает его желанным клиентом банков. В возрасте до 30 лет обычно берут первое жильё и также стараются максимально быстро закрыть долг, чтобы получить возможность расширить жилплощадь через приобретение жилья побольше и, возможно, статуснее. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

На фоне падения доходов населения последние несколько лет молодое поколение не так щепетильно относится к вопросу приобретения собственного жилья, говорит эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Молодые люди предпочитают снимать квартиры и вкладывать деньги либо в собственное развитие, либо в путешествия, либо в бизнес, объясняет он. Вдобавок растёт число удалёнщиков и фрилансеров, которые также не хотят привязываться к одному месту.

Свобода от обязательств

Кричевский обращает внимание ещё на один факт: в России снижается количество зарегистрированных браков (с 1,1 млн в 2016 году до 770 тысяч в 2020-м), в то время как количество разводов относительно стабильно (около 600 тысяч в год). Новых клиентов банков, которые смогут в одиночку потянуть кредит на жильё в возрасте до 30 лет, тоже больше не становится, добавляет он. К этому можно прибавить общую демографическую проблему в стране и сокращение населения чуть ли не на миллион в год.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодёжь желает быть свободной не только от брачных уз, но и от кредитных обязательств. Так, в возрастной категории от 18 до 23 лет самая высокая доля тех, у кого нет текущих обязательств перед банками (более 58%), свидетельствует совместное исследование компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Для сравнения: в возрастной категории от 24 до 39 лет кредитов нет у 39%, в категории от 40 до 54 лет — у 42%, в категории от 55 лет — у 56%. Четверть молодых респондентов (до 23 лет) признались, что были бы готовы всегда снимать квартиру, тогда как россияне постарше более склонны приобретать недвижимость с помощью ипотеки.

О том же свидетельствуют и результаты более ранних исследований ВЦИОМа. По данным социологов, россияне в возрасте 60 лет и старше, а также молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет наименее закредитованы. При этом только каждый третий респондент в этих возрастных группах имеет непогашенный кредит.

Непозволительная роскошь

Мама двоих детей Анна Сотникова (27 лет) считает, что для финансовой стабильности при наличии ипотеки семье необходимо иметь не менее трёх источников дохода.

По факту у нас сегодня полтора источника дохода на семью. Основная финансовая нагрузка в силу семейных обстоятельств лежит на муже. Ипотеку позволить себе не можем. К тому же я не рассматриваю для себя вариант всю жизнь прожить на одном месте, или по крайней мере ближайшие лет 15–20, — рассказала девушка.

По её словам, в её семье вообще не принято брать кредиты (любые). В качестве альтернативы она назвала накопления, варианты ренты, а в крайнем случае — одалживание необходимой суммы у родственников.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги Мария и Максим Медведевы (29 лет) рассказали NEWS.ru, что в принципе не поддерживают капиталистическую модель развития общества в плане закредитованности населения. По их словам, это медвежья услуга, которая ведёт к плачевным последствиям для общества в целом и добьёт слабую экономику страны.

Загоняя население в пожизненный долг, общество обречено на безрадужное существование под постоянным угнетением системы. С каждым годом закредитованность населения растёт и количество банкротств тоже. Стоит только оступиться — и сразу отберут всё, на что были потрачены деньги (жизнь), — пояснил свою позицию Максим.

По данным ДОМ.РФ и Frank RG, за первое полугодие нынешнего года в России было выдано 936 тысяч ипотечных кредитов.

Миллионы россиян продолжают жить (а кто-то — существовать), следуя модели: работа, которую страшно потерять, ипотечная квартира, которую нельзя поменять, и долг, который висит как дамоклов меч. Однако статистика говорит о том, что ситуация уже начала меняться. Новое поколение россиян явно хочет жить по-новому.