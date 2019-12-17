Влиятельный банк Goldman Sachs заявил о прекращении финансирования проектов по добыче ископаемой нефти в Арктике, а также по извлечению энергетического угля. Одновременно с этим данный финансовый конгломерат планирует в 2020–2030 годах выделить $750 млрд на финансирование проектов по борьбе с изменениями климата и сбалансированному экономическому росту.

Goldman Sachs Group считается одним из крупнейших в мире инвестбанков и относится к числу глобально системнозначимых финучреждений.

Отказаться от поддержки таких проектов было решено после провала двухнедельных переговоров по климату в Мадриде. Инициативу Goldman Sachs стали приветствовать крупные экологические группы, сообщает Bloomberg.

По словам Джейсона Опеньи Дистерхофта, представителя организации Rainforest Action Network, занимающейся защитой окружающей среды, Goldman Sachs оказался первым из американских банков, отказавшихся от финансирования части нефтедобывающего сектора.

Вместе с тем всё больше авторитетных банков мира продолжают ставить своей целью сокращение финансирования угольной промышленности — основного «эмиссионера» парниковых газов.

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В случае с Goldman Sachs отказ от финансирования проектов новых угольных электростанций в развивающихся странах связан с отсутствием у последних технологий улавливания и хранения углерода или же эквивалентных технологий сокращения выбросов.

Ранее в Мадриде представители 200 стран так и не смогли обстоятельно проработать положения, о которых договаривались в прошлые годы: не получилось установить рыночных механизмов для снижения выброса парниковых газов и привлечь финансирование для данных целей. Тем самым сложившаяся ситуация подорвала принципы Парижского соглашения 2015 года.

Основным «камнем преткновения» стала 6-я статья, предусматривающая стимулы по сокращению выбросов в окружающую среду сейчас и в будущем. Многие заявили о своём согласии (84 страны), однако России, Китая, Японии и США в этом списке нет.

Одной из причин, повлиявших на решение Goldman Sachs, стали зашедшие в тупик переговоры по Парижскому соглашению по климату, полагает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Плеханова Олег Калёнов. На его взгляд, это повод, а не причина, поскольку США являются одним из крупнейших «поставщиков» парниковых газов и других вредных веществ, наряду с Китаем, Индией и Россией. Но в то же время американцы преследуют собственные интересы и добиваются особых условий. Так было и в период действия предыдущего соглашения (Киотский протокол), напомнил эксперт.

Целью соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата является попытка удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C относительно доиндустриальных уровней. Участники документа объявили, что пик эмиссии СО2 должен быть достигнут «настолько скоро, насколько это возможно».

В одном из исследований 2018 года отмечалось, что текущая климатическая политика России, Китая и Канады ведёт к потеплению на 5°С к концу текущего столетия. Немногим лучше выглядят США и Австралия (свыше 4°С). Для стран ЕС такой показатель составляет 3,5°С.

Россия держит Арктику в загашнике

Действия Goldman Sachs по российской арктической нефтедобыче никак не ударят, полагает завкафедрой топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Сибирского федерального университета Юрий Безбородов. Освоение арктического шельфа в наших нефтегазовых компаниях декларировано: заявлено, что мы движемся на север, и какие-то первые попытки решить этот вопрос есть.

Наше государство заявляет об арктической нефтедобыче прежде всего для того, чтобы у других стран отпадали претензии на «наш» север. Мы своё присутствие там обозначили и только. Для России добыча ископаемой нефти в Арктике — на самом деле не очень важный аспект, он скорее — политический. На Арктику и Антарктику претендуют много стран, у которых нет своих месторождений, как у России. Россия свою арктическую нефть пока что держит в «загашнике». У нас на перспективу достаточно нефти и газа. Юрий Безбородов заведующий кафедрой топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Сибирского федерального университета заведующий кафедрой топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Сибирского федерального университета

По мнению Безбородова, сегодня нашей стране надо решать совсем другие проблемы, например переход рынка на газомоторное топливо. Что позволяет снять экологические и экономические нагрузки и явится своеобразным технологическим прорывом для РФ, подчеркнул он.

В настоящее время добычу углеводородов в российском Заполярье ведут «Газпром нефть» и «Роснефть», право на ведение разведки и добычи добиваются и другие игроки, сказал доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Сергей Кукушкин.

По оценкам Ernst & Young на Заполярье может приходиться до 20% неразведанных извлекаемых запасов. Согласно мнению другого авторитетного агентства USGS, запасы углеводородов в Арктике составляют 90 млрд баррелей нефти. Из 412 млрд баррелей нефтяного эквивалента около 84% находится на континентальном шельфе.

Если говорить о «влияющем» участии банков в финансировании нефтяных и угольных проектов, то, по словам член-корреспондента РАН и экс-министра экологии и природных ресурсов РФ Виктора Данилова-Данильяна, это тенденция, которую сломать нельзя. Поскольку, отмечает он, это уже перестройка реального сектора мировой экономики, которая проявляется в нескольких направлениях.