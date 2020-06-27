Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путём отказа от рекламы

https://static.news.ru/photo/c075161a-b971-11ea-91a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haruhiko Otsuka/Global Look Press

Американская компания Starbucks на неопределенный срок прекратит размещать в социальных сетей рекламу.

Отмечается, что такое решение компания приняла на фоне критики соцсетей, через которые, по мнению руководства компании идёт пропаганда ненависти.

Мы прекратим размещение своей рекламы на платформах всех социальных сетей, — цитирует ТАСС сообщение компании.

В компании верят, в то, что бизнес-лидерам и разработчикам норм нужно объединяться, чтобы достичь подлинных преобразований.

Сеть со штаб-квартирой в Сиэтле объединяет более 28 тыс. кофеен в 75 странах мира, в том числе в России.

Ранее сообщалось, что из-за публикации контента с «ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием» от рекламы на ресурсах Марка Цукерберга отказались Coca-Cola Company, компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc., а также компания Unilever. По данным Bloomberg, соцсеть уже потеряла $7,2 млрд из-за бойкота. При этом акции Facebook упали на 8,3%.

Как писал NEWS.ru, PepsiCo отказывается размещать рекламу на Facebook и присоединяется к бойкоту соцсети.