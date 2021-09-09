«Станут пыль глотать»: Иванов прокомментировал налог ЕС на авиадвигатели

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал возможное решение Евросоюза ввести налог на авиадвигатели, который затронет и российскую технику в том числе. Своё мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

Пусть попробуют ввести — потом станут пыль глотать, — пригрозил Иванов.

Он добавил, что Россия будет вынуждена противодействовать нововведениям ЕС, вводя «болезненные контрмеры» — какие, он не уточнил. Он предположил, что желание Евросоюза ограничить использование двигателей с большим выбросом вредных веществ в окружающую среду говорит лишь о «элементарной конкурентной борьбе». Он добавил, что Европа и США таким образом пытаются устранить конкурентов двигателей Pratt & Whitney или Boeing.

Ранее стало известно, что в России создадут авиадвигатель на водородном топливе. Старую модель ВК-2500 переконструируют и усовершенствуют новейшими технологиями.