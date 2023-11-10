Стало известно, ждать ли повышения цен на алкоголь к Новому году Mash: российский алкоголь подешевеет к Новому году на 5–10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.

К предстоящему Новому году цены на отечественные алкогольные напитки могут снизиться на 5–10%, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. Причиной станут достаточные запасы спиртного, которые помогут избежать роста цен.

Канал пишет, что в отрасли нет никакого дефицита, более того, ожидаются скидки на большую часть продукции отечественного производства. Однако импортного алкоголя это не касается — распродаж не будет.

Однако рост стоимости отечественного и импортного алкоголя ожидается к весне 2024-го, сообщили эксперты каналу. Импортные тихие и игристые вина могут подорожать на 10%, а к лету — на 50%, российские крепкие напитки подорожают до 650 рублей за литр. Цены на отечественные вина вырастут на 10–30%.

Эксперты предупреждали о возможном повышении цен на алкоголь из-за падения курса рубля. В частности, отмечалось, что в июле импортный алкоголь подорожает в пределах 10%. Эксперты тогда предположили, что рост цен негативно отразится на рекордном объеме поставок спиртного в Россию. При этом местные производители вряд ли смогут воспользоваться ситуацией, заявили представители рынка.

По другим данным, уже летом россиян предупредили, что они могут почувствовать рост цен на вино и коньяк. Причина в том, что цены поднимают производители бумаги, пленок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которую вынуждены закупать винные заводы.