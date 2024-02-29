Стало известно, зачем цены в России хотят отвязать от общемировых Глава СПР Шелищ: отказ от общемировых цен упростит работу антимонопольной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены в России хотят отвязать от общемировых, чтобы упростить работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что законопроект не коснется покупателей напрямую. Он отметил, что сейчас цены в России зачастую основываются на ситуации в мире, а не на внутреннем рынке.

Принятие этого законопроекта не ограничит ФАС в возможности использовать информацию о ценах на рынках мировых государств. <...> Этот законопроект предлагает лишь снять обязанность с ФАС учитывать мировые цены при этой процедуре, — пояснил эксперт.

Шелищ считает, что предложенный законопроект отражает существующую реальность. По его словам, ориентироваться на цены в европейских странах нецелесообразно, так как они выше, чем цены на российском рынке. Эксперт добавил, что инициатива позволит избежать искусственного завышения цен.

Вице-премьер России Андрей Белоусов ранее рассказал, что обязательная продажа валютной выручки положительно отразилась на экономике и продемонстрировала свою эффективность. По его словам, правительство намерено продолжить взаимодействовать с российскими компаниями, занимающимися экспортом продукции.