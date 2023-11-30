Стало известно, вырастут ли пенсии из-за новой методики Росстата Финэксперт Емельянов: методики Росстата мало влияют на размер пенсии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Методики Росстата слабо влияют на размер фактической пенсии в России, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Так он прокомментировал планы Росстата изменить методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов с 1 декабря. Расходы бюджета на пенсии будут по-прежнему расти в привязке к инфляции, так как государство обязано индексировать выплаты, отметил эксперт.

Данные Росстата и методы его подсчета слабо влияют на размер фактической пенсии, разве только в части расчета инфляции. Государство само себя обязало индексировать пенсии, и если официальная инфляция пойдет «вразнос», то и расходы бюджета на пенсии тоже, — сказал Емельянов.

По его словам, в основном люди получают или не получают более высокую пенсию, исходя из формулы начисления, которая учитывает их доход в предыдущие годы (официальную зарплату), стаж и тот самый пенсионный коэффициент, индексируемый по инфляции. Кроме того, на размер выплат может влиять статус работающего (или неработающего пенсионера).

Ранее стало известно, что Росстат усовершенствует методику учета пенсионеров и уровня их доходов. Соответствующий приказ Росстата, регламентирующий некоторые формы статистического наблюдения, был подписан 17 ноября 2023 года. В частности, в нем фигурируют методы «N94 Пенсии» и «Пенсии-Н», которые отражают данные о неработающих российских пенсионерах. Метод «94 Пенсии-Р» же позволяет специалистам Росстата следить за количеством работающих пенсионеров.

Изменения помогут специалистам ведомства оценить нагрузку по пенсионным выплатам как в масштабах страны, так и в региональном разрезе. Предполагается, что методика подсчета будет усовершенствована с 1 декабря.