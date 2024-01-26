Стало известно, выгоднее ли кормить домашних животных «натуралкой» Ветеринар Шеляков: цены на корма для питомцев и «натуралку» сравнялись

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Цены на готовые корма для домашних питомцев и стоимость продуктов для приготовления натурального корма в России сейчас сравнялись. Об этом NEWS.ru заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. При этом регулярное приготовление для собак и кошек «домашней пищи» с выверенным рационом гораздо трудозатратнее, отметил эксперт.

В нынешних ценах готовые корма и натуральные продукты [для приготовления еды для питомцев] сравнялось. Поэтому здесь удобнее сыпануть готовый корм в миску и пойти на работу. Еще одно преимущество кормов от производителя — срок годности, — сказал Шеляков.

При этом одним из наиболее опасных подходов к питанию эксперт называет такой, при котором хозяин сначала переводит животное на натуральный корм, но потом в определенные моменты не успевает его приготовить и снова насыпает готовую еду с завода. От таких «скачков», говорит врач, у животных могут начаться не только проблемы с пищеварением, но и, например, с почками. Кроме того, при натуральном питании рецептуру нужно рассчитывать под организм конкретного животного. Поэтому перед сменой корма ветеринары советуют консультироваться с ними и ветеринарами-диетологами.

Ранее сообщалось, что с 5 февраля вырастут оптовые цены как на сухие, так и на влажные корма российской «дочки» компании Nestle. Так, влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают на 4%, сухой корм для кошек Felix — на 6,4–8%, сухие корма для кошек и собак Purina One вырастут в цене на 1-10%. Что касается марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет на величину от 1% до 12%, а влажный корм — в пределах 1,5%. Сухие ветеринарные корма Pro Plan для кошек подорожают на 4–12%, а влажные на 9,7%. Для собак первые вырастут в цене на 10% а вторые — на 7%. Стоит отметить, что в целом в России в последние два года сильно дорожают не только западные, но и российские корма. Среди причин — ослабление курса рубля, усложнение логистики, подорожание упаковки и уход из России ряда зарубежных компаний.