Стало известно, во сколько раз зарплата в СК превышает среднюю по России

Средняя зарплата сотрудников Следственного комитета более чем вдвое выше средней по России и превышает доход москвичей, сообщает Sobesednik.ru. Для подсчёта журналисты использовали данные из документов на оказание услуг по обязательному государственному личному страхованию сотрудников СК РФ.

В техническом задании указано, что среднемесячное денежное содержание сотрудников СК — 119,8 тысячи рублей. Как информирует издание, всего в ведомстве 18 775 человек, следовательно на зарплаты следователей из бюджета уходит 2,25 млрд рублей. В свою очередь Росстат называет средней зарплатой россиянина в декабре сумму 54 687 рублей, а москвича — 104 451 рубль.

На различных сайтах, посвящённых доходам российского населения, средний уровень зарплат сотрудников СКР оценивается в 45–60 тысяч рублей. Однако точная цифра не раскрывается российскими властями. Более того, указы о повышении доходов следователей регулярно засекречивались — Владимир Путин подписывал документ с грифом «для служебного пользования», из-за которого он не публиковался в открытом доступе, — сообщает издание.

Ранее бывший следователь органов внутренних дел, директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров заявил, что сотрудники полиции стали работать настолько избирательно, что это вызывает смех. Он считает, что расширение полномочий полиции в таком контексте можно называть репрессиями.