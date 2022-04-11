Стало известно, в каких судах Россия сможет оспорить технический дефолт

Россия сможет оспорить возможное объявление ей технического дефолта в судах Нью-Йорка и Лондона, сообщил завкафедрой международного права юридического факультета МГУ Алексей Исполинов. Они имеют огромный опыт таких дел и хорошую репутацию, объяснил он в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

В данном случае мы говорим про евробонды, то есть про европейские облигации РФ, размещённые за рубежом. Когда регистрируется такой проспект облигаций, в нём указывается механизм разрешения возникающих споров. <...> Суд штата Нью-Йорк и лондонские суды используются из-за того, что они находятся в двух финансовых общепризнанных центрах с хорошей репутацией. Они обладают колоссальным опытом по разрешению споров такого рода, — сказал Исполинов.

Он объяснил, что Россия отправила платежи в банк-агент, а тот не стал выполнять обязательства и сослался на санкции или требования Минфина США. Выходит, что страна исполнила обязательства, но технический дефолт произошёл.

Суд будет разбираться, считать ли это дефолтом, сообщил Исполинов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности доказывать в суде, что Россия старалась выполнить обязательства перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. На такой шаг Москва пойдёт при попытке Запада объявить ей дефолт, отметил он.