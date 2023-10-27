Стало известно, снизятся ли цены на курицу при запрете экспорта Эксперт Плугов: запрет на экспорт курицы может привести к ее удорожанию в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на поставки мяса птицы в другие страны в краткосрочной перспективе может сдержать рост цен на курятину, но в дальнейшем грозит новым витком удорожания, заявил NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Аналитик предупредил, что любые ограничения в ценах или в экспорте приведут только к падению производства. А чем меньше того или иного товара в стране, тем выше на него цены, отметил он.

Запрет на экспорт мяса птицы в перспективе нескольких месяцев приведет к снижению цен не более чем на 2–3% при прочих равных условиях — текущем курсе доллара, общем уровне инфляции и так далее. А спустя некоторое время эффект от этих мер может быть даже обратным. Производители могут снизить производство курятины, что приведет к сокращению предложения на рынке и, как следствие, росту цен, — заявил Плугов.

Эксперт привел в пример опыт Аргентины, власти которой, пытаясь бороться с высокими ценами на говядину, запретили экспорт мяса в другие страны. В ответ фермеры забили скот и переключились на выращивание сои, и через год цены на говядину в Аргентине выросли в 1,5 раза, подчеркнул Плугов. В России такого же роста цен на курятину, конечно, не будет, но запрет на экспорт, даже временный и частичный, отбросит отечественных птицеводов в развитии на пару лет назад, заключил эксперт.

Ранее Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы и яиц. Таким образом чиновники хотят сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить ее дефицита на внутреннем рынке. По данным ведомства, в годовом выражении рост цен на яйца составил 24%, а на курятину — на 25,3%. Это подорожание в Минсельхозе связывают со снижением производства и ростом себестоимости продукции из-за высокого курса доллара.