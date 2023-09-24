Стало известно, сколько в российский бюджет принесет ход с курсовой рентой Курсовая рента будет приносить в российский бюджет по 50 млрд рублей в месяц

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В текущем и следующем году экспортеры будут платить в российский бюджет примерно 50 млрд рублей в месяц в качестве курсовой ренты, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год. Как уточняется, за четвертый квартал текущего года в бюджет поступит 151,6 млрд рублей, а в 2024 году — 604,25 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке, объем поступлений от введения с октября вывозных пошлин на экспортные товары по «согласованной номенклатуре» запланирован в размере 755,3 млрд рублей в 2023–2024 годах, — написали журналисты.

Размер пошлины будет варьироваться в зависимости от курса рубля по отношению к доллару. Так, при котировках в 80 рублей за доллар она составит 0%, при 80–85 рублей — 4%, при 90–95 рублей — 5,5% и 7% при курсе более 95 рублей за доллар.

Ранее глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что к концу текущего года курс рубля укрепится. На заседании кабмина он спрогнозировал стоимость американской национальной валюты на уровне 94 рублей. По его словам, до 2026 года с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала котировки зафиксируются на уровне 90–92 рублей.