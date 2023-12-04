Стало известно, сколько стран подключились к российскому аналогу SWIFT Центробанк: российский аналог SWIFT привлек 150 нерезидентов из 16 стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка РФ, которая является российским аналогом SWIFT, присоединились 150 нерезидентов из 16 государств, говорится в презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой во время выступления в Государственной думе. На конец 2022 года это число достигало более 100 пользователей, передает ПРАЙМ.

В презентации также указывается, что в общей сложности пользователями СПФС являются 550 организаций. Трафик в российский аналог SWIFT составил 180 миллионов сообщений.

Центробанк запустил СПФС, которая может передавать информацию в формате SWIFT, в 2014 году. В течение трех лет система работала в тестовом режиме, затем она начала функционировать в полном объеме и осуществлять передачу данных о транзакциях в любых валютах. Изначально СПФС была предназначена только для пользователей внутри России, однако в феврале прошлого года к ней начали подключаться банки других стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что подключение «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT является нереалистичной схемой. По его словам, при этом Запад пытается уговорить Москву на ее осуществление.