Стало известно, сколько россиян способны купить жилье Профессор Зубец: только 15% россиян могут позволить себе купить жилье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только 15% россиян могут позволить себе приобрести недвижимость, рассказал профессор Финуниверситета при правительстве Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что только 3% из них способны приобрести жилье без ипотечного кредита, при этом все, кто хотел взять ипотеку, скорее всего, уже взяли.

Потенциально жилье в России могут купить не более 15% населения. 3% могут купить, вынув деньги из кармана, остальные 12% — в ипотеку. На сегодняшний день проникновение ипотеки в России составляет 13%, это данные ЦБ. Значит, что все, кто хотел взять ипотеку, уже взяли, — заявил Зубец.

По его словам, следующая волна ипотечных заемщиков — это люди, которые с трудом могут наскрести деньги и рассчитывают на авось. Поэтому Центробанк собирается поднять размер первоначального взноса, что закономерно ударит по заемщикам.

Действующие в настоящее время правила позволяют россиянам взять до 1 июля 2024 года кредит на покупку нового жилья со ставкой не более 8%. При этом максимальный размер кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил российскому правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки, сократив максимальный размер кредита в два раза и увеличив размер минимального первоначального взноса до 30%. Кроме того, появятся требования к уровню дохода россиян, которые смогут претендовать на льготные кредиты.