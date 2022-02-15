Стало известно, сколько россиян имеют сбережения

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о личных и семейных сбережениях россиян. Как сообщается на сайте ВЦИОМ, о наличии у них сбережений сообщили 33% россиян, 64% ответили, что их семьи не имеют сбережений. Чаще всего деньги откладывают граждане 18–24 лет, россияне с неоконченным высшим и высшим образованием, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большинство россиян, имеющих сбережения, принимают решение о сумме отложенных средств в зависимости от ситуации (86%), в то время как 8% откладывают столько, сколько запланировали. 43% россиян, имеющих сбережения, откладывают их раз в месяц или квартал, тогда как 54% делают накопления ситуативно, когда у них появляются деньги. Больше всех к этому склонны россияне от 45 лет и старше.

За последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены тратить их на непредвиденные нужды, при этом 6% потратили почти все сбережения, 20% — большую часть сбережений, 34% — меньшую часть. Также отмечается, что 69% россиян, делающих накопления, не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги.

В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что накоплениями на чёрный день обладают свыше 79% россиян, однако большинство сможет прожить на них не более трёх месяцев. Также большинство (58,5%) составляют люди, которые смогли отложить не более 100 тысяч рублей. При этом 63% тех, кто смог отложить деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.