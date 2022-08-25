Стало известно, сколько продлится эксперимент по маркировке пива Эксперимент по маркировке пива продлится до 28 февраля 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти приняли решение продлить срок эксперимента по маркировке пива до 28 февраля 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на Аналитический центр при правительстве России. Это предоставит компаниям возможность максимально комфортно перейти к новым требованиям.

Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке пивоваренной продукции с 31 августа 2022 года до 28 февраля 2023 года, что даст компаниям возможность максимально комфортно перейти к новым требованиям, — говорится в сообщении.

Вводить маркировку пива начнут в три этапа: с 1 апреля 2023 — на продукцию в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

В июле Минпромторг сообщил, что прорабатывает проект постановления правил маркировки пива с учётом предложенных решений по датам. Так, само принятие документа запланировано на 1 декабря 2022 года. Однако окончательное решение зависит от правительства.