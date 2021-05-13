Стало известно, сколько потерял Маск после участия в телешоу

https://static.news.ru/photo/4745416a-b480-11eb-8e04-96000091f725_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние главы компании Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд после участия в телешоу Saturday Night Live, пишет Forbes.

Так, до появления миллиардера на телевидении его состояние оценивалось в $166 млрд. 13 мая, в четверг его капитал упал до $145,5 млрд. Не смотря на это, Маск остаётся на третьем месте в списке самых богатых людей мира.

Выступление главы Tesla отразилось на стоимости криптовалют. Например, стоимость Dogecoin за следующие сутки уменьшилось более чем на 30%.

Как отмечается, в ходе шоу он назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством, посмеялся над своими бизнес-планами, а также рассказал о имеющемся у него синдроме Аспергера. Говорил ли Маск серьёзно или шутил, учитывая характер передачи, он не пояснил. Лишь заметил, что он «первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался».