Стало известно, сколько потерял Маск после участия в телешоу

Состояние главы компании Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд после участия в телешоу Saturday Night Live, пишет Forbes.
Так, до появления миллиардера на телевидении его состояние
Выступление главы Tesla отразилось на стоимости криптовалют. Например, стоимость Dogecoin за следующие сутки уменьшилось более чем на 30%.
Как отмечается, в ходе шоу он назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством, посмеялся над своими бизнес-планами, а также рассказал о имеющемся у него синдроме Аспергера. Говорил ли Маск серьёзно или шутил, учитывая характер передачи, он не пояснил. Лишь заметил, что он «первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался».