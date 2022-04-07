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Стало известно, сколько нужно времени экономике России для восстановления

Мишустин заявил, что российской экономике нужно полгода для перестроения под санкции
15:12, 07 апреля 2022
Стало известно, сколько нужно времени экономике России для восстановления
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Российской экономике понадобится хотя бы полгода, чтобы перестроится после западных санкций. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме. Премьер подчеркнул, что власти принимают все возможные меры, чтобы помочь предприятиям, создать новые производственные и логистические цепочки, а также поддержать занятость.

Время нужно экономике для того, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе — не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться, — сказал Мишустин.

Он добавил, что нынешняя ситуация — это мощнейший стимул сделать либо в России полное импортозамещение, либо в дружественных странах найти новые цепочки.

Также в ходе своего доклада Мишустин отметил, что благодаря действиям правительства, Минпромторга, Министерства сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службы в магазинах удалось остановить панику, однако рост цен на продукты всё ещё наблюдается. По его словам, в связи с ростом цен на продукты питания по поручению президента РФ Владимира Путина будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе семьям с детьми, а также пенсии.

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